Magalli, che endorsement per Napoli: «È migliorata, a differenza di Roma»

Sabato 27 Ottobre 2018, 18:37

SORRENTO - «Ogni volta che vado a Napoli noto continui miglioramenti: strade pulite, tanti turisti. Mi piacerebbe ritrovare alcuni di questi aspetti anche nella città di Roma». Così Giancarlo Magalli, autore e conduttore televisivo, parla del suo legame con la Campania a margine del dibattito sul cinema svoltosi in mattinata presso il Museo Correale di Sorrento, nell'ambito della 23esima edizione del Premio Penisola Sorrentina Arturo Esposito. E in automatico scatta il paragone tra le due città. «Dispiace vedere Napoli che ancora soffre di alcuni problemi, ma di certo in misura minore rispetto a prima» continua il conduttore.«Un affetto profondo mi lega alla Campania, a cominciare dagli anni in cui ho fatto il militare a Caserta. E poi ho sempre pensato che è una terra che racchiude tutti gli indicatori di civilità di un popolo: arte, cultura, poesia, teatro, cucina, musica. E' l'unica regione che ha tutte le componenti per fare di un popolo una comunità colta».Sui cambiamenti che negli ultimi anni hanno cambiato cinema e televisione Magalli ha un'opinione precisa. «È migliorata la qualità in termini di tecnologia e professionalità ma vi è un'eccessiva standardizzazione. Ci vorrebbero idee nuove, maggiore creatività».