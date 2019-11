I Fatti Vostri, tensione in diretta. L'ospite di Giancarlo Magalli sbotta con qualcuno in studio: «Perché si è incaz***?». Un momento di tensione, oggi in diretta, durante il programma mattutino di Rai2. Ospiti in studio, i coraggiosi genitori di Salvatore, il ragazzo 24enne scomparso lo scorso marzo cadendo da un balcone a Varsavia e la cui morte è ancora avvolta nel mistero.

Papà Carmine in studio parla del figlio: «Lo vedevo ridere e scherzare quando chattava, non era depresso». Ma a un certo punto, parte improvviso l'applauso del pubblico. Papà Carmine sembra guardare qualcuno dietro le telecamere, chiedendo poi a Magalli: «Perché si è incaz***?».

Il conduttore, con professionalità, riprende il discorso e conclude l'intervista. Forse il tempo a disposizione era finito e qualcuno lo avrebbe fatto notare. Subito dopo, infatti, il colonnello Morico non completa le previsioni e invita i telespettatori a guardare il meteo sul sito del programma per una mancanza di tempo.

