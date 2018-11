Venerdì 2 Novembre 2018, 01:16

Parte da Napoli il nuovo tour di «Maggie & Bianca fashion friends»: l'«Insieme live», atteso domenica al Palapartenope.Dopo il successo del primo tour con oltre cinquantamila biglietti venduti e sold out in tutte le quattordici città in cui si sono esibite, le due start di Rai Gulp, Giorgia Boni, classe ’99 torinese, ed Emanuela Rei, classe ’99 romana, viaggiano di nuovo in giro per l’Italia con il loro ultimo recital, dove l’amicizia rappresenta la forza che unisce inevitabilmente le due.«Il Mattino», dopo i primi venti già assegnati, regala ai suoi lettori altri venti biglietti per partecipare allo show, basta scrivere all'indirizzo eventi@ilmattino.it e rispondere a una domanda semplicissima. Oggi saranno ancora cinque i vincitori, i primi cinque a rispondere esattamente, a ognuno di loro sarà riservata una coppia di biglietti, da ritirare alla cassa del Palapartenope il giorno dello spettacolo. Questa la domanda di oggi: Quali sono i nomi dei componenti dei Moodboards?L'«Insieme live tour» atteso al debutto a Napoli dopodomani è il nuovo concerto delle due giovani star dell’acclamata serie in onda su Rai Gulp, ideata da Iginio Straffi e prodotta da Rainbow in co-produzione con Rai Fiction. Racconta, sulle note dei loro successi, una storia al centro della quale c’è il loro rapporto di sorellanza e di amicizia e l’importanza di essere unite per affrontare ogni difficoltà. Lo spettacolo vede le protagoniste, notoriamente diverse e incompatibili, decidere di separarsi per un po’ e di regalarsi una vacanza, ognuna la sua naturalmente… ma qualcosa va storto e si ritroveranno costrette a convivere e ad affrontare imprevisti che le porteranno a sfidarsi in prove di abilità. Riusciranno a superare le prove? Resteranno unite? «Siamo sia molto diverse che molto simili: diverse perché Bianca è un personaggio un po' cattivello e snob e questo non mi appartiene, simili perché condividiamo la stessa passione per il canto. Alla lunga, ci siamo trovate».«Dopo tre anni ci assomigliamo, Come lei, sono un po' strana, sbadata e iperattiva. e, poi, ormai lei mi ha dato un po' di sé e io le ho dato un po' di me. Poi, grazie alla serie, mi sono avvicinata al canto e ho cominciato a studiarlo, prima ero come tutte le ragazze che cantano sotto la doccia, ma niente di più».«In realtà ci speravamo, avendo girato prima e seconda stagione insieme non capivamo bene cosa sarebbe successo dopo. Speravamo in qualcosa di bello, ma non pensavamo così tanto! È stata una botta di adrenalina e il tour dell'anno scorso ce l'ha confermato. Essendo inaspettato, però, è stato dieci volte meglio».«Ci siamo conosciute durante l'ultima call back, abbiamo fatto il provino e la prova costume insieme. È stato amore a prima vista, nonostante nessuna delle due sapeva che saremmo state noi Maggie e Bianca. Siamo entrate in sintonia immediatamente e di solito non è facile trovarla. Siamo state fortunate». «Un ricordo molto bello risale a quando abbiamo girato il videoclip di "Infinite Sky". Il bagno con cui si chiude il video non era previsto. Era anche maggio, faceva freddo! Però ci stavamo divertendo tanto e uno dei ragazzi ci ha buttate in acqua, al regista è piaciuto e ci ha fatto restare in mare coi vestiti bagnati. Dopo non abbiamo potuto neanche girare le altre scene previste, perché ormai eravamo zuppe». 