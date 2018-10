Sabato 27 Ottobre 2018, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maggie & Bianca, le protagoniste dell’acclamata serie in onda su Rai Gulp, tornano dal vivo con l'«Insieme live tour» che partirà da Napoli il 4 novembre, alle 17 al Palapartenope. Sarà uno spettacolo tutto incentrato sulle due giovani star della tv, che si esibiranno per l'occasione senza la band dei Moodboard. Il Mattino regala quaranta biglietti per partecipare allo show, basta scrivere all'indirizzo eventi@ilmattino.it e rispondere a una domanda semplicissima. Oggi saranno cinque i vincitori, i primi cinque a rispondere esattamente, a ognuno di loro sarà riservata una coppia di biglietti, da ritirare alla cassa del Palapartenope il giorno dello spettacolo.Per chi non le conoscesse, Maggie e Bianca sono due ragazze dai caratteri diametralmente opposti ma unite dalla stessa passione per la musica, che frequentano la Milano Fashion Academy, una delle più prestigiose scuole internazionali di moda. Tra amicizie, competizioni, amori e sogni, le due ragazze scoprono di essere necessarie l’una all’altra e il loro legame è più forte di qualsiasi avversità.Ed ecco la domanda a cui dovete rispondere: qual è il titolo del primo album di Maggie e Bianca?