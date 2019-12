Malgioglio diventa Malena nel suo ultimo video, Monica Belucci apprezza: «Stupendo, Cristiano grazie di cuore»

Nel suo ultimo video Cristiano Malgioglio ha fatto una dedica a Monica Bellucci che ha apprezzato e ringraziato. Il cantautore infatti ha pubblicato il video della sua nuova hit, “Notte perfetta” Feat. The Jek, in cui veste i panni dell’attrice nel famoso film “Malena”.





Vestire i panni in questo caso però non è solo un modo di dire visto che Cristiano è abbigliato come la Bellucci nella pellicola del regista Giuseppe Tornatore ambientata durante la seconda guerra mondiale, quando camminando per le strade di Castelcutò, immaginario paesino della Sicilia, attira lo sguardo ammirato di tutti i ragazzi del luogo.

La scena è stata ripetuta appunto da Cristiano e la diretta interessata sembra essere lusingata della “citazione”. Interpellata a riguardo ha infatti spiegato di non averla affatto presa come un affronto: «Per niente – ha confidato in un’intervista a “La Stampa” - È semplicemente stupendo. Vuol dire che quel film ha toccato qualcosa di profondo, che è entrato nella cultura popolare. Cristiano, grazie di cuore».

