Mandalorian 2, i nuovi episodi su Disney+. Ci sarà anche Mandalorian 3?

Disney+ ha esordito alla grande sulle piattaforme streaming, con questa serie, The Mandalorian che sin dalla prima stagione ha potuto contare sullo zoccolo duro dei fedelissimi di Star Wars. E non è esagerato dire che la seconda stagione di The Mandalorian, rientra tra le top 5 delle serie più attese del 2020.

Di fatto, la serie Disney+ cita il mito di Guerre Stellari, creato da George Lucas, focalizzando il racconto su una delle culture che fanno parte di quello universo: i mandaloriani. Questi guerrieri, che hanno fatto la loro prima apparizione nel film L'Impero colpisce ancora, poi sono stati raccontati in due serie animate, sono poi stati The Clone Wars e Rebels.

Il Trailer

La 2° stagione di The Mandalorian ha debuttato il 30 ottobre scorso, ed i restanti 7 episodi saranno visibili su Disney+ ogni venerdì, quindi uno alla settimana, per un totale di 8 episodi. Cosa accadrà in The Mandalorian 2?

Anzitutto troviamo i due protagonisti della prima stagione, il cacciatore di teste Mandaloriano - interpretato da Pedro Pascal (Narcos) - insieme a Baby Yoda, chiamato anche il Bambino, entrambi scampati all’attacco di Moff Gideon, interpretato da Giancarlo Esposito (Breaking Bad e Better Call Saul) e dei suoi Stormtrooper. Ora il compito che spetta a Mando è rintracciare altri mandaloriani per riportare il bambino alieno alla sua gente. Una ricerca che spingerà il protagonista ai confini della Galassia, in tumulto durante la pericolosa era post crollo dell’Impero.

Il Cast. Il cast della stagione 2 si arricchisce anche di nuovi personaggi, dunque nuovi attori. Rosario Dawson è Ahsoka Tano, la Jedi apparsa nel film di animazione Clone Wars, Timothy Oliphant è lo "sceriffo", Cobb Vanth, mentre vengono confermati Gina Carano, Carl Weathers e Michael Biehn (Terminator).

Mandalorian 3? Non è un mistero che il prolifico Jon Favreau, il creatore della serie, sia già al lavoro sulla 3° stagione (lo ha rivelato la rivista Variety), anche se la Disney non ha confermato (ma neanche smentito), mentre Bob Iger della Disney, oltre ai nuovi personaggi ha lasciato intendere che questi potrebbero avere un loro sviluppo. Cioè uno spin-off di Mandalorian o la terza stagione?

