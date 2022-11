Forse avevano annusato aria di sconfitta. E nonostante ieri sera avessero una data libera nella loro fittissima agenda, Damiano, Victoria, Thomas e Ethan, in tour negli Usa, hanno preferito evitare di attraversare due volte in meno di ventiquattr'ore l'Atlantico. Per la loro eventuale - e clamorosa - seconda vittoria consecutiva come Miglior artista rock agli Mtv European Music Awards 2022, andati avanti fino a notte fonda all'arena PSD Bank Dome di Düsseldorf, in Germania, e trasmessi in diretta su Mtv in 170 paesi, i Maneskin avevano girato una clip di ringraziamento. Non è stata mandata in onda: il premio che l'anno scorso consacrò a livello internazionale la band romana stavolta è andato ai veterani Muse.

APPROFONDIMENTI Maneskin, arriva il nuovo album “Rush!”: ecco preorder e data di uscita Dj Ringo: «I Maneskin? Sono terrificanti. Il rock non si costruisce a tavolino» Maneskin, Damiano ferma il concerto in Messico: «Qualcuno sta male, c'è bisogno di aiuto»

Un po' di Italia non è comunque mancata, sul palco dell'evento che premia i cantanti e le canzoni di maggiore successo in Europa, condotto da Rita Ora e Taika Waititi (coppia anche nella vita). Ad aprire la lunga maratona è stato un omaggio di David Guetta agli Eiffel 65 e alla loro Blue (Da Ba Dee): il dj francese si è aggiudicato insieme a Bebe Rexha il premio come Miglior collaborazione proprio con il remix del gruppo torinese. Non sono più influenti come un tempo, quando i giovanissimi passavano interi pomeriggi davanti alla tv a guardare i video in rotazione (oggi c'è TikTok). Non è un caso che il network abbia smesso di fornire i dati relativi agli ascolti (ha reso però noti quelli degli ultimi Video Music Awards: appena 900 mila spettatori su Mtv contro i 12,4 milioni del 2011).

Trionfo Taylor Swift

Eppure gli Mtv European Music Awards restano un evento mediatico attesissimo e commentatissimo sui social. A trionfare è stata Taylor Swift, premiata da Julian Lennon (figlio di John), quattro statuette su cinque candidature: Miglior artista pop, Miglior artista in assoluto, Miglior video e Miglior cortometraggio per All Too Well. Battuto l'ex fidanzato Harry Styles, favorito alla vigilia. Pioggia di premi anche per il K-Pop, il pop coreano: Rivelazione dell'anno per i Seventeen, Migliori fan per i BTS e Miglior performance nel metaverso per le Blackpink. Non è mancato un momento dedicato alla guerra, con l'esibizione degli ucraini Kalush Orchestra, vincitori dell'Eurovision, e la consegna di un premio speciale alle attiviste ucraine Lina Deshvar, Anna Kutova e Anfisa Yakovina: l'arena si è tinta di giallo e blu, i colori della bandiera di Kiev.

Pinguini Tattici Nucleari vincono "miglior artista italiano"

I Maneskin si sono anche visti soffiare per il secondo anno di fila la statuetta come Miglior artista italiano. L'anno scorso a batterli fu Aka 7even, quest'anno il riconoscimento è andato al ciclone Pinguini Tattici Nucleari: «Stiamo raggiungendo traguardi impensabili hanno detto Riccardo Zanotti e soci, che hanno appena annunciato il loro primo tour negli stadi, con doppietta all'Olimpico e a San Siro, dove il 20 e il 24 luglio 2023 si esibiranno anche gli stessi Maneskin essere riconosciuti a livello europeo ci lusinga».

Pinguini Tattici Nucleari: «Non vediamo l'ora di partire per il tour»

I Maneskin puntano agli American Music Awards

Stasera Damiano e soci saranno ospiti del Jimmy Kimmel Live! alla tv americana, dove suoneranno The loneliest, in attesa dell'album Rush che uscirà il 20 gennaio. Tra i produttori con i quali hanno lavorato c'è anche Ryan Tedder degli OneRepublic, agli Mtv EMAs con I Ain't Worried, prima di rivederli come superospiti a Sanremo: «Ne stiamo parlando con la nostra etichetta. So che è una manifestazione molto importante per voi», fa sapere Tedder. Per i Maneskin il riscatto potrebbe arrivare domenica prossima agli American Music Awards, i premi più ambiti del music biz americano. Insieme agli Imagine Dragons sono la band che ha ottenuto più candidature: Rivelazione dell'anno, Miglior gruppo, Miglior artista rock e Miglior canzone rock con Beggin'. Nonostante tutto, a fermarsi non ci pensano proprio.

Maneskin, Damiano ferma il concerto in Messico: «Qualcuno sta male, c'è bisogno di aiuto»