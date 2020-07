Manifest: in chiaro su canale 5 arriva la seconda stagione. A seguire gli episodi inediti di «Station 19»

Ultimo aggiornamento: 12:47

Al via da venerdì 10 luglio, in prime-time, la serie televisiva statunitense ideata da Jeff Rake su un misterioso volo scomparso per cinque anni e tornato improvvisamente senza che i passeggeri siano invecchiati.Il mystery thriller, rinnovato per una terza stagione da NBC, porta la firma di Robert Zemeckis (Ritorno al futuro, Chi ha incastrato Roger Rabbit, Cast Away), cui si aggiunge David Frankel (Il diavolo veste Prada, Io & Marley, Collateral Beauty, Band of Brothers, Sex & The City ed Entourage), qui è impegnato anche come regista. Al cast si uniscono nuovi personaggi tra cui Garrett Wareing (Pretty Little Liars: The Perfectionists). La vita ha offerto loro una seconda occasione, quando il 4 Novembre 2018, a cinque anni dalla scomparsa, il Montego Air Flight 828 è atterrato in sicurezza con equipaggio e passeggeri, nella Hudson Valley. Ora a che punto siamo? Si tratta di un colossale complotto e qualcosa di divino si è infiltrato nelle vite dei superstiti? Nuove rivelazioni e sorprendenti scoperte intrecceranno, ancora una volta, la vita dei protagonisti. Ogni settimana,, lo spin-off di Grey's Anatomy, che racconta le vicissitudini dei vigili del fuoco della Caserma 19, sulla 15th Avenue West, nel quartiere Queen Anne di Seattle.