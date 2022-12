Manila Nazzaro al veleno su Katia Ricciarelli: «Ha cantato al Gf Vip per il cachet e ha snobbato il matrimonio di Francesca Cipriani»

Manila Nazzaro non si è proprio risparmiata quando ha commentato la partecipazione (per una sera), di Katia Ricciarelli al Gf Vip. La soprano di fama internazionale si è esibita sulle note dell'Ave Maria, ed è stata molto criticata sui social. La stoccata di Manila però, non ha nulla a che vedere con le stonature della cantante.

Ciò che proprio non è andato giù a Manila Nazzaro, è il fatto che Katia Ricciarelli abbia partecipato al Gf Vip ed abbia invece disertato il matrimonio di Francesca Cipriani che si è sposata la scorsa settimana e che aveva invitato tutti i suoi ex coinquilini.

Manila ai microfoni di Casa Pipol ha dichiarato: «È semplice andare a cantare l’Ave Maria in televisione. C’è un cachet. Era molto più giusto, più puro e più semplice far parte di tutti noi quel giorno».

All'interno della casa del Gf Vip (edizione 2021), Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli avevano legato tra loro ma poi, per una cosa o per un'altra si erano allontanate.

Mentre l'ex Miss Italia aveva cercato di recuperare il rapporto con la cantante, quest'ultima si era sempre dimostrata scettica, tanto che verso la fine del programma le due non si rivolgevano nemmeno la parola.

