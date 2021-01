Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso in lacrime a Domenica Live: «Abbiamo perso il nostro bimbo». Barbaro D'Urso piange in diretta

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso raccontano a Domenica Live il dolore per la perdita del bimbo che attendevano. «Spesso un dolore così grande fa spazio a un grandissimo arcobaleno», dice Manila Nazzaro. «Quando ho scoperto di attendere un figlio, io quasi me lo aspettavo, devo dire, me lo sentivo. Lui invece…», prosegue.

Lorenzo Amoruso è fortemente emozionato mentre ripercorre la storia e il momento in cui ha saputo di attendere un figlio: «Io ero su un albero a raccogliere le olive a Firenze. Vedo il messaggio, a momenti cado dall’albero. C’era la foto del test. E sotto aveva scritto: tuo papà ha fatto il miracolo». L’aborto spontaneo è avvenuto dopo circa tre mesi.

Manila Nazzaro ricorda: «Andava tutto bene. Non lo avevo detto a nessuno per scaramanzia, solo agli amici più intimi e familiari. Non avevo mai pensato a nulla di simile. Avevo avuto due gravidanze serenissime. Poi il dottore, in una della visite, ha affermato: il battito cardiaco non c’è».

Amoruso è fortemente provato. Ricorda che alla visita precedente il medico gli aveva annunciato che proprio quella volta avrebbero sentito il battito del piccolo. Alla notizia che il battito invece non si “trovava”, nonostante i tentativi del dottore di spiegare con altre possibili motivazioni quella mancanza, i due hanno immediatamente capito il dramma. Ora la voglia di riprovare c’è.

Lorenzo Amoruso però sottolinea: «C’è anche la paura. Tanta. Io sono stato male.. Non riesco neppure a descrivere la sensazione…». Manila Nazzaro cerca di fargli forza.

Barbara D’Urso anche, arrivando a condividere pure un ricordo di famiglia: le difficoltà della sorella che non riusciva ad avere un figlio, il dolore, poi la grandissima emozione quando invece è riuscita a mettere al mondo un bambino. I video-messaggi di sostegno alla coppia sono commoventi. E Lorenzo Amoruso non nasconde le lacrime. E alla fine si commuove anche Manila, quando la conduttrice manda in onda una lettera che lei ha scritto per il compagno.

Barbara D’Urso aggiunge: «Mi sono commossa anche io quando ho letto la lettera di Manila. Ho sentito un amore così forte!» Lorenzo Amoruso chiude ancora con tanta emozione: «Credo di aver trovato veramente quella che si chiama anima gemella».

