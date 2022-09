Manuel Achille Vallicella, addio al tronista di “Uomini e donne”: è morto a soli 35 anni

Lutto nel mondo della televisione: è morto - a soli 35 anni - l'ex volto di Uomini e Donne, Manuel Achille Vallicella. la notizia è stata diffusa da Enrico Ciriaci, deejay e tatuatore, amico fraterno del giovane Manuel, il quale avrebbe dichiarato al sito Biccy che l'ex tronista «si è tolto volontariamente la vita».

La notizia è stata anche successivamente confermata dal blogger Amedeo Venza, tramite un post Instagram nel quale scrive: «Si è spento Manuel Vallicella, ex tronista dal cuore d’oro.. Aveva solo 35 anni! Una vita ancora davanti a se.. Spero solo che sia tra le braccia della sua tanto amata Mamma.. non ho parole Rip».

Tre anni fa aveva perso sua mamma, alla quale era legatissimo. L’ex tronista ha sempre mostrato un animo sensibile in televisione e non aveva accettato la scomparsa di sua mamma, alla quale era molto legato. Fino all’ultimo momento infatti, l’ex protagonista del dating show di Mediaset era stato vicino alla madre, deceduta nel 2019, per una grave malattia.

Valicella è stato uno dei protagonisti più amati del dating show di Canale 5, dove nel 2016 aveva iniziato a corteggiare Ludovica Valli, la quale però non aveva ricambiato il suo interesse, nonostante avessero condiviso dei bei momenti insieme.