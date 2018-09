Manuel Agnelli difende Asia Argento: «È una persona molto fragile»

Mercoledì 5 Settembre 2018, 13:07 - Ultimo aggiornamento: 05-09-2018 13:18

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di X Factor, Manuel Agnelli ha commmentato l'esclusione di Asia Argento dal programma. Il giudice e frontman degli Afterhours ha dichiarato: «Sono veramente addolorato per l'uscita di Asia Argento da X Factor perché sono suo amico e sono convinto che, in un modo o nell'altro, Asia sia una persona molto fragile e facilmente attaccabile».LEGGI ANCHE: Sky: «Asia Argento fuori da X Factor», totonomi su chi la sostituirà Manuel Agnelli ha proseguito: «La situazione è arrivata a vertici pericolosi, perché New York Times non è un tribunale e non si possono fare processi così. Asia ai casting ha fatto molto bene e alla giuria faceva bene.Sarebbe stato interessante avere lei al tavolo ai live, perché avrei potuto fare un discorso musicale diverso, perché lei è più affine a me». Non è ancora chiaro chi prenderà il posto di Asia Argento nel programma di Sky, ma dalla conferenza emerge che sarà comunque presente nelle puntate già registrate, ovvero quelle delle audizioni.