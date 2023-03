Manuel Bortuzzo, a Verissimo la rinascita: «Non cambierei per niente al mondo la mia vita. Il mio obiettivo sono le Olimpiadi 2024»

Manuel Bortuzzo è stato uno degli ospiti della puntata odierna, sabato 25 marzo, di Verissimo. Il nuotatore si è raccontato a cuore aperto a Silvia Toffanin: ha detto di avere imparato a nuotare da zero, di essersi tolto molte soddisfazioni a livello sportivo e di puntare ad arrivare alle Olimpiadi 2024. Manuel, nonostante il grave incidente subito, ha detto che non cambierebbe la sua vita per nulla al mondo.

Manuel Bortuzzo ha determinazione da vendere e la sua passione per il nuoto e per lo sport lo ha spinto a ritornare in vasca. Il nuotatore si sta allenando per dei campionati di nuoto che si terranno a Manchester, a Silvia Toffanin ha raccontato: «Tornare in acqua non è stato semplice, ho dovuto imparare tutto da zero ma adesso sono tornato in formissima e proprio per questo voglio qualificarmi per le Olimpiadi del 2024».

Manuel ha, poi, parlato della sua vita: «In questo momento sono molto sereno, mi sento bene e non cambierei con nulla al mondo la mia vita. Prima dell'incidente ero in piedi certo, ma non conoscevo il mio vero io, quello che sono adesso e che mi piace molto di più».

Manuel Bortuzzo a Verissimo ha anche parlato della sua famiglia: «Loro per me sono tutto, il mio porto sicuro. Mamma e papà sono contenti e i miei fratelli anche e questo a me basta».