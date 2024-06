Mara Maionchi vince L'Acchiappatalenti, le lacrime e la brutta lite con Teo Mammucari: «È tutto il giorno che rompi le pa**e»

La prima edizione dell'Acchiappatalenti si è conclusa con la vittoria di Mara Maionchi che si è sciolta in un pianto di commozione e anche di scuse verso i suoi talenti Black Widow e Gina de Boer. La produttrice discografica si è esibita con loro, ma la sua performance non è riuscita bene come nelle prove ed è stata duramente criticata da Teo Mammucari.

«Mi dispiace di aver rovinato l'esibizione di queste straordinarie ragazze», ha detto Mara tra le lacrime, scusandosi anche con le sue concorrenti.

La lite con Teo Mammucari

La finale dell' Acchiappatalenti è stata ricca di emozioni e anche di lacrime, soprattutto per Mara Maionchi che ha vinto la prima edizione, nonostante una pesante lite con Teo Mammucari che l'ha fatta piangere.

L'esibizione della Maionchi, insieme ai suoi talenti, è stata fortemente criticata da Teo Mammucari che l'ha accusata di non essersi mossa e non aver ballato insieme a loro.

La produttrice, infatti, ha immediatamente chiesto scusa al pubblico e alle Black Widow, ma Milly Carlucci è intervenuta per calmare la situazione, mandando in onda un videoclip dell'esibizione.

Teo Mammucari, allora è intervenuto perché sosteneva che il video risalisse al giorno prima, durante le prove, quando Mara Maionchi era più in forma: «Io non sono stupido, queste sono le riprese delle prove di ieri. Stasera è stata sempre ferma, solo qualche secondo ha mosso la testa. Questo è un 4 pulito pulito».

La produttrice musicale si è allora sentita attaccata e ha risposto a tono: «Uè allora, ma che vuoi? Adesso piantala perché mi hai rotto le ba**e, ci sono io qui con loro. E che caz*o, è tutto il giorno che rompe le ba**e. Mi sono emozionata perché mi dispiace per loro (le Black Widow, ndr), ho sbagliato io e non vorrei fossero penalizzate adesso».

Simona Ventura ha cercato di placare la situazione ed è corsa in soccorso di Mara: «Basta, non devi piangere, hai scelto queste ragazze che ti vogliono un gran bene. E anche se non hai azzeccato qualche mano, rimani tu nella grandissima umanità di questo momento», mentre invece Teo non ha perso occasione per tirare l'ultimo colpo: «Mara fai bene a piangere, hai rovinato tutto. E adesso con queste lacrime vuoi solo i voti».

La puntata si è conclusa con la vittoria di Mara che, nonostante la performance non riuscita a pieno, ha conquistato il cuore del pubblico e della giuria con la sua umanità.

Gli ascolti e le critiche

L'Acchiappatalenti ha ricevuto qualche critica, visti gli ascolti non molto alti e Milly Carlucci ha spiegato da Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera come prenda le critiche: «Le accetto se sono costruttive ma non se sono ingiuste e ingiustificate. Ciò che è successo All'Acchiappatalenti è che ancora prima che iniziasse il programma ci sono stati commenti cattivi sui social e questo è grave perché rappresenta anche la società odierna. Ad esempio, gli insulti per cui i ragazzini restano traumatizzati. Io credo che tra adulti non ci debba essere questo tipo di bullismo perché noi dovremmo dare l'esempio ai più giovani, poi, è inutile fare tante campagne di sensibilizzazione se la cosa non parte da noi. La critica costruttiva, invece, ci sta».