Mara Maionchi, regina di Italia's Got Talent: «Il talento che guardo in un uomo? L'intelligenza»

Domenica 13 Gennaio 2019, 16:53 - Ultimo aggiornamento: 13-01-2019 17:18

Mara Maionchi, nuova giurata di Italia’s Got Talent (fino al 22 marzo tutti i venerdì alle 21:15 su TV8), è una donna senza peli sulla lingua e decisamente vulcanica. Parla, argomenta, disquisisce. Di colpo scoppia in una risata. La prima cosa che mi dice è che le piace la mia giacca. Inevitabile farle quindi qualche domanda di moda.Ma non solo. Nella nostra video intervista esclusiva racconta: «Vorrei la determinazione della Pellegrini!».E confida: «In un uomo il talento che mi colpisce di più è l’intelligenza».