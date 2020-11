Mara Venier, la battuta su Gilles Rocca: «Famoso grazie a Morgan e... Buco»

Mara Venier ha intervistato in collegamento Gilles Rocca, vincitore di Ballando con le Stelle, e ha ricordato il momento in cui ha raggiunto la popolarità sul piccolo schermo. «Tu sei diventato famoso grazie a Buco e Morgan», ha detto la conduttrice sbagliando il nome del cantante. Si è corretta subito dopo ammettendo di fare sempre lo stesso errore: «No Buco Bugo. Lo so, ma io lo chiamo sempre Buco».

illes Rocca ha trionfato nel dance show di Milly Carlucci insieme all'insegnante di danza Lucrezia Lando, ma il suo volto è entrato per la prima volta nelle case degli italiani durante l'ultimo Festival di Sanremo, quando per qualche secondo è stato inquadrato alla ricerca di Bugo, uscito dal palco dopo il litigio con Morgan. Rocca lavorava come fonico dietro le quinte e si è adoperato per risolvere il problema.

Gilles ha confermato e ricordato che nasce come calciatore, ma nella vita ha fatto anche l'attore per film indipendenti, il modello e il tecnico. Intanto, nello studio Mara Venier per prima ha sorriso per la sua piccola gaffe.

