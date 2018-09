Mara Venier ad Al Bano: «Mi piacevi quando stavo con Arbore, ma tu...». La confessione a Domenica in

Domenica 30 Settembre 2018, 15:14 - Ultimo aggiornamento: 30-09-2018 15:40

intervistadurante la terza puntata di. La signora della domenica non perde un colpo e continua a circondarsi di importanti ospiti a cui dedica un ampio spazio consentendo loro di raccontarsi di fronte al pubblico, riportando anche aneddoti poco conosciuti.Durante l'intervista con il cantante di Cellino emerge però un particolare che riguarda la vita di Mara, quando lei, come ammette la stessa conduttrice, stava ancora con Renzo Arbore, mentre Al Bano viveva il momento critico con Romina Power subito dopo la separazione. Mara ricorda che i due erano a Sanremo e lei ha confidato ad alcuni autori, con cui si trovava al bar, che aveva un debole proprio per Al Bano. «Ma ti piacevo come cantante», specifica lui, mentre Mara replica ridendo: «Mi piacevi proprio come persona, ma tu non mi filavi avevi sempre il broncio».La Venier aggiusta il tiro e chiarisce: «Volevo essere tua amica, ma tu non mi guardavi nemmeno». Così Al Bano chiarisce che quello per lui era un periodo molto complicato per la sua vita privata e forse era distratto dai suoi problemi per notare questa simpatia. Un possibile amore sfumato tra i due? Quel che è certo, stando all'intesa e alla complicità durante l'intervista, che si tratta di un rapporto di amicizia vera e di profonda stima.