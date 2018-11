Mara Venier rivela a Domenica In: «Sono stata vittima di cartomanti e tarocchi»

Domenica 11 Novembre 2018, 15:06 - Ultimo aggiornamento: 11-11-2018 16:12

e la dipendenza da cartomanti e tarocchi. La conduttrice di Domenica In ha dedicato oggi lo spazio iniziale della trasmissione al tema dei presunti maghi e sensitivi. In studio, tra gli altri,che sarebbero arrivati ai ferri corti. Ma prima di aprire il dibattito, Mara ha parlato di chi diventa dipendente dai tarocchi e avrebbe ammesso: «».Tempo fa, in un'intervista a Gente, Mara Venier aveva parlato di quel periodo: «che mi porto dietro da quando ero bambina. In fondo all'anima celavo un malessere che mi faceva soffrire ogni volta che affiorava. Ero alla perenne ricerca di qualcosa. Volevo l'amore, non un amore».E ancora: «Cartomanti, sensitive, persino i fondi del caffè,. Oggi posso dire che alcune di loro mi riempivano la testa di cavolate, ma in quei momenti di smarrimento paghi per farti alleggerire una pena che pesa sul tuo cuore». Suo marito Nicola Carraro sarebbe stato la sua salvezza: «Mi ha salvata da quella sensazione di incompletezza che mi faceva soffrire».