Mara Venier ha il Covid, l'“annuncio” in diretta da Fiorello: «Grazie mi tieni su il morale». Domenica In a rischio per Natale?

Mara Venier ha il Covid. In un messaggio whatsapp mandato a Fiorello durante la diretta di “Viva Radio 2!” la conduttrice ha fatto i complimenti al suo amico ringraziandolo perchè riesce a farla sorridere, nonostante il virus.

«Ho il Covid, mi tieni su il morale!» ha scritto Mara nel messaggio letto dallo showman. Poche parole che però non sono sfuggite agli ascoltatori del format di Fiore. E pensare che a inizio dicembre a prendere il virus era stato il marito Nicola Carraro, che era a santo Domingo. Sono stati giorni di grande preoccupazione per la conduttrice che ha condiviso la sua ansia con i suoi follower.

Mara Venier ha il Covid, Domenica In a Natale è a rischio?

In questi giorni si sarebbero inoltre dovute registrare le puntate di Domenica In, quella che andrà in onda il giorno di Natale e anche quella prevista per il primo giorno del 2023. Ma ora visto che la Venier è in isolamento le registrazioni di Domenica In sono a rischio. Si sceglierà per un" best of" del programma di rai 1 o si lascerà il pubblico in balia dei film di Natale? questo ancora non ci è dato saperlo, ma quel che è certo è che se si vuole tenere una cosa riservata meglio non mandare nessun messaggio a fiorello.

Primo lo scherzo fatto a Giorgia, ora il messaggio di mara letto in diretta, insomma il cellulare di fiore è una fonte inesauribile di gag e anticipazioni, come la starà prendendo Fedez? Il suo primato di "spoiler man" è a rischio?