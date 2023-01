Domenica In, Mara Venier e Pierpaolo Pretelli fanno pace: il video del ballo dopo la lite

Mara Venier e Pierpaolo Pretelli sono stati ripresi dentro gli studi di Domenica In mentre danzano abbracciati, felici e sorridenti. Pace fatta? Sembrerebbe proprio di sì, dopo il dissidio avvenuto lo scorso anno pare che tra i due adesso scorra buon sangue e che il passato sembra essere stato messo alle spalle.

A poche ore dalla diretta del nuovo appuntamento di Domenica In, l'ex gieffino ha condiviso il filmato su Instagram che lo ritrae accanto a Mara mentre ballano e si abbracciano sulle note di “Fiumi di parole” dei Jalisse.

Il post è stato inondato di commenti da parte dei follower che ricordano i malumori, ormai passati, che spinsero i due ad allontanarsi dopo un periodo di collaborazione: Pierpaolo infatti era arrivato a Domenica In in qualità di co-conduttore e showman.

Sembrerebbe dunque esserci un ritorno ufficiale di Pierpaolo dentro gli studi di Domenica In accanto alla zia Mara. Tra i commenti dei fan si legge: «Felice per te Pier», «Finalmente» e ancora «Siete bellissimi».

Il dissidio fra Mara e il modello è nato quando Pretelli aveva sottolineato, in una intervista rilasciata a a Verissimo, la necessità di svecchiare di Domenica In. Frasi che non erano certo passate inosservate alla conduttrice che aveva preso Pretelli sotto la sua ala protettrice.