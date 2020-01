Mara Venier debutta in radio sulla Rai con il programma «Chiamate Mara 3131»

Da lunedì 13 gennaio riappare nel palinsesto di Rai Radio2 lo storico numero 3131, diventato negli anni sinonimo di una linea sempre aperta con i radioascoltatori. La sorpresa è che per l’occasione dall’altro capo del telefono ci sarà Mara Venier, la straordinaria padrona di casa della domenica italiana impegnata nel contenitore di successo Domenica In, in onda su Rai1.

Insieme a lei, ai microfoni di Chiamate Mara 3131, Stefano Magnanensi: musicista dalla voce profonda, già al suo fianco nel programma domenicale, chiamato a colorare il pomeriggio di Rai Radio2 con le note dell’ironia e del buonumore. In ogni puntata verrà lanciato un tema e la discussione si alimenterà grazie agli aneddoti e alle opinioni dei radioascoltatori, cui farà da contrappunto l’intervista ad un ospite Vip, che avrà così modo di mettere in luce un aspetto inedito del suo carattere e della sua vita. Si parte con il tema ‘la prima volta’. A rompere il ghiaccio ci sarà Mara Venier che racconterà in presa diretta la sua prima volta in radio, per poi rilanciare la domanda a coloro che vorranno chiamare il 3131 per raccontare la loro storia.

Nel corso delle puntate si spazierà dagli oroscopi ai rapporti di coppia, dalla moda al Festival di Sanremo, in un caleidoscopio di racconti dai toni più disparati che saprà divertire, incuriosire ma soprattutto dipingere a tinte vive, attraverso le domande di Mara Venier, un quadro dei nostri tempi. Chiamate Mara 3131 è in onda su Rai Radio2 dalle 15 alle 16 dal lunedì al venerdì, in streaming su RaiPlayRadio.it/Radio2, fruibile sulla App RaiPlay Radio e con contenuti speciali su Instagram, Facebook e Twitter di @RaiRadio2.

