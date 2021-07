Mara Venier in ospedale: «Ecco qua, chissà come finirà». Paura tra i fan

«Ecco qua, chissà come finirà». È bastato pronunciare queste parole Mara Venier per scatenare la paura tra i fan. Nella storia pubblicata sul suo profilo Instagram stamattina si vede l'ingresso del reparto di chirurgia maxillo-facciale del Policlinico Umberto I di Roma e si sente la conduttrice pronunciare quelle parole. Subito si è pensato a un altro ricovero. Ma la Venier ha smentito. «Oggi sono andata a farmi dei controlli, ma quale ricovero in ospedale, ma per carità!».

APPROFONDIMENTI RAI 1 Domenica In, Mara Venier in lacrime. Interrotta l'intervista a... TELEVISIONE Quando Raffaella Carrà disse a Mara Venier: «Ecco cosa...

Quando Raffaella Carrà disse a Mara Venier: «Ecco cosa vorrei sentirmi dire...»

Così Mara Venier smentisce le notizie che stanno circolano in rete in queste ore su una sua presunta ennesima operazione al volto dopo il brutto incidente causato da un impianto dentale mal riuscito che le ha procurato la lesione di un nervo e la conseguente paresi facciale. Paresi che l'ha costretta a un lungo e doloroso intervento chirurgico maxillo-facciale. «Ancora non sto bene - aggiunge la regina di Domenica In - faccio controlli sperando di stare meglio al più presto».