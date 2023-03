Mara Venier, no alle scuse di Mediaset: «Pensate che siamo cog***oni?». Cosa sta succedendo

Mara Venier non ci sta e respinge piccata le scuse di Mediaset. Il caso del tweet scritto dal profilo ufficiale di Mediaset con contenuti volgari e poco rispettosi nei confronti di Barbara D'Urso e Mara Venier continua a far discutere. Dopo le scuse di Mediaset, la conduttrice di Domenica In ha rotto il silenzio e ha svelato, tra le Instagram stories, il suo pensiero a riguardo. Ma andiamo con ordine.

Durante la scorsa puntata di Domenica In è apparsa Barbara D'urso attraverso un videomessaggio mandato in onda da Mara Venier a sorpresa per l'ospite presente in studio. L'intervento della D'Urso su Rai1, competitor di Mediaset, ha scatenato una bufera social. Tanti i commenti esilaranti degli utenti, tra questi è comparsa la replica choc dell’account Twitter QuiMediaset: «Che cosa antipatica. Tr**e mi pare azzeccato Silvy», questo si legge.

Ieri sera, 27 marzo, è arrivato il chiarimento e un messaggio di scuse diretto alle due condiuttrici: «Cari lettori, ieri si è verificato un fatto gravissimo. Con l'account QuiMediaset è stato pubblicato un commento vergognoso, offensivo nei confronti di persone per cui Mediaset prova stima e affetto. Abbiamo accertato che il fatto è stato generato da un grave incidente. Ci scusiamo comunque pubblicamente con i destinatari e con tutti i nostri follower. Ora le condizioni di funzionamento del profilo sono state ripristinate».

Delle scuse che Mara Venier non ha accettato. Infatti, la conduttrice ha condiviso il tweet tra le Instagram stories e a corredo del comunicato di Mediaset ha scritto: «Mi domando se qualcuno pensa che siamo tutti cojo*i... Salutame a Silvy», con l'aggiunta di emoticon che ridono a crepapelle.