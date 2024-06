Mara Venier, sorpresa ad Alberto Matano: «Vacanze brevi per noi, dobbiamo fare una cosa insieme...». A cosa si riferiscono?

Mara Venier e Alberto Matano, oltre a essere colleghi sono anche molto amici: la conduttrice veneta, nel 2022, ha sposato il conduttore con il compagno Riccardo Mannino a Labico, poco fuori Roma. Oggi, venerdì 31 maggio, è andata in onda l'ultima puntata de La Vita in Diretta, programma storico di Rai 1, condotto proprio da Matano che, per l'occasione, ha avuto come ospiti vari amici tra cui anche Zia Mara che, a fine puntata, gli ha fatto una golosa sorpresa. I due, poi, si sono scambiati una battuta che fa pensare ai fan che stiano lavorando a un nuovo progetto condiviso.

La sorpresa di Mara Venier

L'ultima puntata de La Vita in Diretta si è conclusa con un bel vassoio di maritozzi (tipico dolcetto romano): Mara Venier, infatti, sulle note del brano “Sinceramente”di Annalisa è entrata in studio sorprendendo l'amico Alberto Matano che proprio non sospettava nulla.

Zia Mara ha mostrato il bel vassoio a Matano e gli ha detto: «Manca la puntata di Domenica In e poi via, vacanze», il conduttore e giornalista ha risposto: «Brevi però per noi, perché abbiamo da fare una cosa insieme». Matano non ha approfondito la sua affermazione e nemmeno Mara Venier ha aggiunto altro. Evidentemente, i due conduttori stanno lavorando a un nuovo progetto insieme. Qualche tempo fa, si vociferava che il giornalista avrebbe preso il posto di Mara a Domenica In.

L'amicizia di Mara e Alberto

Mara Venier ha sempre detto di nutrire un grande affetto per Alberto Matano che, spesso, è stato ospite delle sue domeniche. Ad esempio, il conduttore è anche opinionista a Ballando con le Stelle e, quasi ogni domenica, dopo la puntata dello show di Milly Carlucci, è in studio con Venier a commentare la serata precedente.