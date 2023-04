Mara Venier, un'altra denuncia dopo quella a Mediaset: «Avete pure il coraggio...»

Mara Venier ha denunciato sui social un fatto spiacevole. Il volto della conduttrice di Domenica In è stato, infatti, “utilizzato” per promuovere un finto farmaco online specializzato per la cura delle articolazioni. Neanche a dirlo, ovviamente si tratta di una truffa e la Venier ha voluto smascherare il tutto condividendo le prove sul suo profilo Instagram.

«Mai fatta questa pubblicità... e avete pure il coraggio di mettere la vostra mail... segue querela! Truffa», questo è quanto si legge a corredo del post. Mara Venier ha condiviso uno screen in cui mette in evidenza l'email e quindi l'autore della truffa e l'immagine utilizzata per la promozione del finto farmaco “miracoloso”.

«Le ginocchia non faranno più male e le articolazioni si rigeneranno in 5 giorni», questa la pubblicità che gira sui social e che è arrivata nelle mani di Mara Venier poiché l'autore della truffa ha usato il volto della conduttrice per promuovere il prodotto così da poter truffare gli utenti più facilmente.

Non è la prima volta che Mara Venier si espone attraverso i suoi profili social. Solo due settimane fa, infatti, la conduttrice ha svelato di essersi recata dai carabinieri per denunciare la Mediaset dopo aver ricevuto insulti forti dal profilo Twitter ufficiale di QuiMediaset.