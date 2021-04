Maradona, Amazon lancia «Sogno benedetto»: ecco il primo teaser trailer

Amazon Prime Video ha diffuso in queste ore il primo teaser trailer di «Maradona: Sogno Benedetto», l'attesissima serie biografica dedicata a Diego Armando Maradona che sarà disponibile sui canali Amazon entro la fine del 2021. «Sogno Benedetto» sarà disponibile in più di 240 paesi e territori in tutto il mondo. Prodotto dalla BTF Media, in coproduzione con Dhana Media e Latin We, la serie biografica è stata girata in Argentina, Spagna, Italia, Uruguay e Messico.

La serie è composta da 10 episodi di un’ora che raccontano i momenti chiave della vita e della carriera del leggendario calciatore. Nazareno Casero, Juan Palomino e Nicolas Goldschmidt interpreteranno Diego Armando Maradona nelle varie fasi della sua vita.