«La pelota no se mancha». E invece sì, perché a vent'anni dalla sua frase storica, Diego Armando Maradona deve fare un passo indietro e ammettere che anche il sistema calcio può essere sporco, a volte. Diego veste i panni dell'attore e prende la scena nel nuovo trailer della serie, una nuova produzione argentina che arriverà sul mondoil prossimo 21 febbraio.Completamente basata sulle vicende di un club argentino e del suo direttivo, la serie Netflix parlerà degli intrecci tra calcio, politica, violenza e crimine organizzato, e ha scelto propriocome testimonial d'eccezione nel nuovo spot. «Io ho sbagliato e pagato, ma hanno sbagliato anche tanti altri senza farlo. Pensavo non fosse possibile, invece» afferma Diego da un palco al centro del campo per lanciare l'appuntamento.