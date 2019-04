Domenica 7 Aprile 2019, 18:55 - Ultimo aggiornamento: 07-04-2019 19:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Quegli anni sono stati anni bui nella vita di mio padre. Se sono miei fratelli bene, non ho nessun tipo di problema»., figlio di Diego Maradona, commenta a Domenica Live la notizia di altri giovani che si dicono figli di Maradona e dunque potrebbero essere suoi fratelli.Al fianco di Diego Jr in studio la moglie, incinta al terzo mese, e il piccoloche ha appena festeggiato un anno.Diego Jr. è orgogliosissimo del figlio e quandogli fa notare che somiglia alla mamma, commenta: «Si chiama Diego Maradona però». Ora aspetta il secondo bambino. «Abbiamo fatto il test di gravidanza insieme - racconta Diego Jr - Nunzia non voleva farlo, io sono corso subito a prenderlo».