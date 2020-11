Maradona, Guillermo Mariotto: «A Ballando con le Stelle era un disastro, ma che onore per me giudicare la Mano de Dios»

«Cosa darei per raggiungere Maradona. Ne sono convinto, è già in cielo. Sai quante partite di calcio. Con gli angeli che sbattono le ali per fare il tifo». Lo stilista e giurato di Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto, ricorda così Diego Armando Maradona. «La sua partecipazione al programma di Rai 1 fu un disastro - aggiunge- In contemporanea partecipava ad un'altra trasmissione dall'altra parte del globo. Passava più tempo in aereo che in sala a prove. Un calciatore sublime ma nella danza era un disastro, anzi una vera schiappa». «Ma Diego Armando era intelligente, sapeva stare al gioco, l'atmosfera era goliardica - prosegue Mariotto - Ci divertivamo a parlare in spagnolo, velocissimi, così nessuno capiva il nostro scambio di battute. La sua richiesta... 'Mariotto dammi un 8' è diventato un tormentone. E poi non è da tutti, io che sono molto religioso, sapere che avrei dovuto giudicare la mano de Dios».

