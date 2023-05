Marcella Bella a Domenica In: «Vivo a Ibiza, somiglia alla Sicilia. Per strada nessuno mi riconosce»

Marcella Bella ospite a Domenica In si apre con Mara Venier sulla sua vita a Ibiza. La cantante vive sull'isola della Spagna, ha compiuto i 70 anni e si dedica ad arte e famiglia in una vita riservata. «Amo il contatto con la gente», afferma Marcella, ma preferisce, dice, un posto piccolo in cui nessuno la conosce.

«È un posto piccolo, dove tutti mi conoscono e mi amano ormai, ma non tutti sanno che sono una cantante.

Ho più libertà perché non mi riconoscono. È un posto molto simile alla Sicilia. Anche lì ci son tutte quelle piante grasse, i fichi d' india», afferma la cantante negli studi di Domenica In.

«Se non fossi stata così selettiva, dopo 50 anni avrei stufato tutti. Sono presente da tanti anni e ancora mi amano proprio perché non mi sono data troppo - confessa a Mara Venier -. Nel corso del tempo ho preso pause per dedicarmi alla famiglia e ai miei figli, che sono la cosa più importante».

Lo stile di vita intrapreso dalla cantante è condiviso anche dal marito, l'imprenditore Mario Merello. Il primogenito Giacomo, invece, ha scelto Singapore per motivi professionali: «Giacomo è amante dell'oriente. Non l'ho mai accettato, ogni tanto gli mando messaggi di fuoco, sostenendo che i suoi figli cresceranno ignoranti perché non hanno la nostra cultura e la nostra bellezza, immersi come sono nella modernità e nei grattacieli» conclude Marcella.