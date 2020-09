Marcello Masi, l'ospite compie un gesto inaspettato a Vita in Diretta: lui s'infuria. «Non è possibile»

Ultimo aggiornamento: 18:57

Oggi, nel programma contenitore di Rai1 si parla di scuola. Il 14 settembre suonerà la prima campanella post lockdown e in questi giorni iniziano i corsi di recupero.spite in collegamento,Ma durante la visita delle aule accade qualcosa che fa storcere il naso al conduttore. La mascherina della preside cala sotto al naso e Masi la riprende in diretta: «Preside però si metta la mascherina al posto giusto». La dirigente scolastica rialza subito la mascherina che forse le stava un po' lenta.Superato il breve momento di imbarazzo, il programma continua conIl conto alla rovescia per il ritorno in classe è iniziato.