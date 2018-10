«La Marchesa non è nobile». Patrizia De Blanck attacca Daniela Del Secco d’Aragona

Domenica 14 Ottobre 2018, 18:16 - Ultimo aggiornamento: 14-10-2018 21:16

, a Domenica Live, punta l’indice contro, ossia la Marchesa.«Ti racconto come è andata - dice- Marina Ripa di Meana mi chiamò una volta per dirmi che c’era una persona che vendeva delle creme e me l’ha passata al telefono. Era Daniela Del Secco. Tempo dopo, Marina mi richiamò per dirmi che le aveva suggerito di presentarsi come nobile per vendere di più». Quindi, il titolo sarebbe stato inventato da Marina Ripa di Meana.LEGGI ANCHE«Non è nobile - prosegue Patrizia De Blanck - nobili si è per nascita o per matrimonio. Non deve essere penalizzata perché vende creme, ma ora lei si crede davvero nobile, non è così. I nobili non si comportano come fa lei, con quella voce che fa lei un po’ così… Lei ha fatto un marchio che si chiama Marchesa d’Aragona e lo ha registrato».