«Sappiate che siamo tutti indignati». Parte così il duro attacco di Adriana Volpe ai concorrenti del Gf Vip dopo l'abbandono di Marco Bellavia. L'ex opinionista del reality firmato Alfonso Signorini ha sferrato un duro colpo ai vipponi per il loro atteggiamento nei confronti dell'ex conduttore di Bim Bum Bam. non ha risparmiato nessuno Adriana, nel suo video, neanche il suo caro amico Giovanni Ciacci.

Gf Vip, il duro attacco di Adriana Volpe

«Ma cosa sta succedendo nella casa? Io non riconosco più nessuno. Non ho mai visto tanto odio e tanta cattiveria. Questa doveva essere l'edizione dell'inclusione, della condivisione. E invece abbiamo solo assistito a un branco che si è scagliato contro Marco Bellavia». E poi la lista di nomi e cognomi :«Sappiate che siamo tutti indignati. Nelle prime puntate abbiamo conosciuto Elenoire Ferruzzi e la sua battaglia per essere stata discriminata. Ecco… lei avrebbe dovuto comprendere il dolore di Marco. E invece gli ha detto 'vai alla neuro-deliri', gli ha dato del 'disadattato'». Poi, l'ex opinionista ha anche preso di mira il suo amico che è stato tra i piu' feroci contro Bellavia. «Abbiamo conosciuto anche la storia di Ciacci. Sono anche stata ospite giovedì nel programma per dargli supporto. E alla notizia che Marco aveva abbandonato il gioco è riuscito persino a dire 'ce lo siamo levati dai co…ni'. Ma come è possibile? Giovanni?»

Le parole contro l'amico Giovanni Ciacci

Adriana Volpe lancia poi un appello a chi conosce meglio dei concorrenti: «Carolina Marconi… un'amica che mi ha dato consigli prima di entrare nella casa del GF… Da donna che ha combattuto contro il tumore al seno, che conosce il dolore, mai mi sarei aspettata una battuta come 'tu sei patetico', riferita a Marco. Giovanni, Carolina… ma secondo voi esistono malattie di serie A e malattie di serie B? O dolore di serie A o dolore di serie B?» Ma la conduttrice non ha risparmiato nessuno: «Wilma Goich, che dice: 'sei la causa dei tuoi mali'. Ma vi rendete conto della gravità delle vostre parole? Ginevra, tu che hai detto 'si merita di essere bullizzato', nessuno si merita di essere bullizzato. E mi hanno stupito anche Patrizia e Gegia». E' sempre stata Adriana la voce del popolo, e anche stavolta riporta nel suo video tutto quello che gli utenti del web pensano: «In questa casa, tranne due o tre che hanno dato frasi di conforto a Marco, tutti siete stati complici. Tutti siete stati fautori di questo allontanamento. E la cosa più vergognosa è che lo avete salutato con un 'uuuuh ci mancherai tanto'. Tutti abbiamo capito quanti falsi siete. A voi non mancherà. Ma al pubblico sì. E per il pubblico Marco Bellavia è l'unico vero vincitore di questa edizione».

La reazione di Sonia Bruganelli

La pensa in maniera completamente diversa l'attuale opinionista del reality, Sonia Bruganelli. Le due che lo scorso anno era sedute nello stesso studio e nello stesso ruolo, non sono mai andate d'accordo e anche in questa vicenda la vedono diversamente. per la moglie di Paolo Bonolis infatti non c'è stato nessun attacco da parte dei concorrenti verso Marco Bellavia. Ha esprresso la sua opinione qualche giorno fa prima dell'abbandono dell'ex vippone. «Che vuol dire accanimento verso Marco? Che gli rispondono tutti male? Io di quello che ho visto non mi è piaciuto quello che ha mostrato di sè. poteva dare un contributo di sua presenza meno sopra le righe e piu' vicino all'età che ha».

Questo il suo pensiero fino a qualche ora fa, ma adesso Sonia replica direttamente al video di sostegno che Adriana Volpe ha fatto nei confronti dell'ex conduttore a suon di #iostoconmarcobellavia. E proprio a lei la Bruganelli ha voluto parlare a distanza e, come al solito, non si è risparmiata: «Beh da una che parla di spaghetti “PER LA PUTTANESCA “ riferendosi a me , fa molto ridere questo video. Dovresti imparare a lasciare andare le cose che finiscono cara Adriana e non strumentalizzare fatti e persone di cui non ti importa niente».

Ricomincia anche a distanza la querelle che ci ha tenuto compagnia tutta la scorsa edizione del reality anche quest'anno. Tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sembra proprio non si riesca a mettere pace.

I provvedimenti degli sponsor

E nella casa nessuno si aspetta che l'abbandono di Marco abbia portato un tale trambusto fuori da Cinecittà. lo scopriranno stasera i vipponi. La vicenda degli atti di bullismo posti in atto dai concorrenti del Grande Fratello Vip che hanno portato alla “cacciata” di Marco Bellavia dalla casa rischia di trasformarsi in qualcosa di devastante per il programma. Diversi sponsor del reality stanno ricevendo lettere e messaggi di protesta da parte dei telespettatori per quanto avvenuto nella casa, tanto che le prime aziende stanno già prendendo provvedimenti. Gli sponsor del Gf Vip stanno infatti prendendo le distanze rispetto a ciò che è successo nel programma tramite comunicazioni ufficiali di dissociazione che potrebbero portare al vero e proprio ritiro dell’azienda. Un effetto boomerang che rischia di colpire la produzione del reality, rea di non aver gestito correttamente la vicenda che ha visto suo malgrado protagonista Marco Bellavia.

Amica Chips, per esempio, ha diramato un comunicato che si dissocia in maniera chiara da quanto successo al Grande Fratello Vip nei riguardi dell'ex conduttore: «Amica Chips è da sempre sinonimo di amicizia, condivisione, integrazione. Il nostro intento è sempre stato quello di unire e non dividere, rallegrare ed alleggerire i momenti, non appesantirli», si legge nella nota. «Ci dissociamo ovviamente da ciò che accade dentro la casa del Gf Vip, ci dissociamo dalle persone che permettono tali comportamenti e che li assecondano, cosa che nonfacciamo noi essendo sponsor del programma ma non fautori né sostenitori di ciò che i protagonisti fanno e dicono». A loro si è unita anche la società di gelato TooA, che si è detta «costernata da quanto accaduto» provvedendo a inviare una nota ufficiale a Mediaset, ritenendo il comportamento dei concorrenti del Grande Fratello Vip «inaccettabile e lesivo».

Ora non ci resta che attendere le decisioni della produzione in tal merito. E l'appuntamento è per stasera alle 21.40.