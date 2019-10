Caterina Balivo, il gesto in diretta per Marco Carta spiazza tutti a Vieni da me

Marco Carta assolto, il gesto di Caterina Balivo a Vieni da me spiazza tutti. Oggi, nel giorno della sentenza per il furto delle magliette alla Rinascente - per il quale il cantante sardo è stato assolto - la conduttrice di Rai1 ha compiuto due gesti che riguardavano proprio Marco Carta.

Leggi anche > Marco Carta assolto, il primo post su Instagram: «Non ho mai smesso di credere... Grazie Sirio amore mio»

Primo gesto. Durante l'intervista con le domande al buio a Michele Cucuzza, sul led è apparsa una domanda singolare «Mai mai rubato qualcosa?». Il giornalista è rimasto di sasso e ha detto di non aver mai rubato niente. Caterina Balivo ridendo ha chiesto agli autori: «Ma perché questa domanda? Perché oggi c'è il processo di Marco Carta?».

Secondo gesto. Duranta la puntata, poi, arriva in diretta la notizia dell'assoluzione. Caterina Balivo la fa leggere all'influencer Lorenzo Farina e poi commenta: «Marco facciamo il tifo per te». Proprio la conduttrice campana era stata la prima a difendere il cantante dagli insulti, subito dopo la notizia del furto. Oggi il messaggio in diretta.

Ultimo aggiornamento: 20:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA