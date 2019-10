Marco Carta, le prime parole dopo l'assoluzione: «È come svegliarsi da un incubo». E ringrazia il fidanzato

Su Leggo.it le ultime novità. Marco Carta assolto, il primo post su Instagram : «È come svegliarsi da un brutto sogno». Oggi, il cantante sardo è stato assolto per il furto di sei magliette del valore di 1.200 euro lo scorso 31 maggio alla Rinascente di Milano. E su Instagram arriva il primo post.

Marco Carta condivide con i follower la sua felicità e ringrazia tutti coloro che gli sono stati vicino, tra cui il fidanzato Sirio. Ecco le sue parole: «Non ho mai smesso di credere. È come se oggi mi svegliassi da un brutto sogno. Perché è questo che rimane, solo un brutto ricordo in via d’estinzione. Ringrazio tutte le persone che non hanno mai creduto neanche per un secondo alle cattiverie dette gratuitamente. Grazie alla mia famiglia, ai miei amici, quelli veri. Grazie Sirio, amore mio. Adesso posso riprendere ancora più forte la mia musica e le mie giornate, ora posso tornare a sorridere. Grazie al mio World Paper. Grazie dal profondo del mio cuore ai miei avv. Simone Giordano Ciró é Massimiliano Annetta».

In pochi minuti, il post fa il giro del web. I commenti dei fan non si fanno attendere: «Marco non abbiamo smesso per un solo istante di credere in te ed ora ci aspettano solo cose belle».

