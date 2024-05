Marco Columbro: «Dopo l'ictus non mi hanno più chiamato in tv. Berlusconi mi aiutò, Lorella Cuccarini sempre accanto»

Marco Columbro, uno dei volti più amati della televisione italiana degli anni Ottanta e Novanta, ha inventato la tivù del mattino insieme a Silvio Berlusconi, diventando un personaggio da milioni di spettatori. Gentile, garbato e sempre professionale, Columbro è stato un signore del piccolo schermo. Tuttavia, la sua carriera televisiva ha subito un drastico stop nel 2001 a causa di un ictus da cui è guarito perfettamente. Da allora nessuno l’ha più cercato per altre trasmissioni, anche se in realtà è da cinque anni che conduce un programma in tv.

A 73 anni ha vissuto molte vite, dal conduttore all'attore di teatro, passando per la filosofia, le pubblicità di climatizzatori, un libro in uscita frutto di una lunga ricerca spirituale e la gestione di un albergo in Val D'Orcia. In un'intervista a Repubblica le ha ricordate tutte, senza mai dimenticare l'affetto di un ppubblico che ancora oggi lo sostiene.

L'addio alle scene

Lo stesso Marco Columbro non riesce a dare una spiegazione alla sua improvvisa scomparsa dalla televisione generalista, dopo aver raggiunto apici di successo racchiusi nella copertina di “Sorrisi e Canzoni tv” del 5 gennaio 1992, quando fu premiato con il Telegatto.

Accanto a lui, Silvio Berlusconi, Enzo Biagi, Alberto Tomba, Gino Paoli, Roberto Benigni e Francesco Cossiga. «Si vede che doveva andare in questo modo - dice senza rancore -. Un anno di assenza mi ha fatto percepire come morto, anche se non lo ero affatto e non lo sono, per fortuna». Eppure il richiamo del piccolo schermo non l'ha mai abbandonato: «Da cinque anni conduco un programma che si chiama Leader, sull’emittente Business 24. Intervisto imprenditori». Columbro ha anche gestito altre attività, come il suo albergo in Val d’Orcia, la Locanda Vesuna, e si è dedicato alla scrittura. «A Natale uscirà un mio libro, Il risveglio di Parsifal, frutto di 45 anni di ricerca spirituale contro il dogmatismo e il fideismo». Nonostante l'assenza dalla televisione generalista, Marco Columbro ha mantenuto un forte legame con il pubblico: «Mi fermano ancora per strada, mi vogliono molto bene e pure questo me lo spiego fino a un certo punto, visto tutto il tempo che è passato. L’affetto di queste persone mi fa capire che ho fatto un buon lavoro».

Silvio Berlusconi e Lorella Cuccarini

Riflettendo sulla sua lunga carriera e sui rapporti personali, Marco Columbro ha parlato con affetto di Silvio Berlusconi: «Siamo stati amici fraterni, e ripenso a Silvio con gioia. Nei momenti più difficili mi aiutò molto, ma non è bastato per farmi tornare in onda. Lui aveva ormai altre priorità, la politica specialmente. Ma so che ci provò. E ci sono altre cose che non è opportuno dire», ha ricordato. Columbro ha anche lavorato per anni con Lorella Cuccarini, una «formidabile professionista e amica vera, una delle poche persone dello spettacolo a non essersi dimenticate di me dopo la malattia».