Marco Liorni commosso per Raoul Casadei a Italia Sì: «Non ce l'ha fatta a battere il virus». Ha dedicato uno spazio a Raoul Casadei, morto questa mattina all’ospedale Bufalini di Cesena, Marco Liorni all’inizio della puntata di Italia Si di oggi. L’artista, nei decenni passati incoronato re del liscio per i suoi indimenticabili successi come Simpatia, La mazurka di periferia, Romagna e Sangiovese, Romagna Capitale, Tavola grande, si è spento all’età di 83 anni dopo una vana lotta contro il Covid iniziata due settimane fa.

«Non ce l’ha fatta a battere il virus. Raoul era ricoverato in ospedale dal 2 marzo», ha spiegato Marco Liorni, visibilmente provato, oggi a Italia Si, collegandosi con un inviato che ha raggiunto in diretta proprio l’ospedale presso il quale Casadei ha trascorso le sue ultime due settimane di vita. «Oggi Cesena ha perso uno dei suoi figli migliori. Raoul ha emesso il suo ultimo ruggito, come ha detto il figlio Mirko, che lo ha definito un leone per come ha affrontato la vita […] Ho incontrato il suo biografo, mi ha detto di averlo visto per l’ultima volta alla fine di febbraio, stava bene e continuava a dedicarsi alle sue passioni […] Negli ultimi giorni d’ospedale sembrava stesse migliorando, invece la malattia all’improvviso ha avuto la meglio su di lui», ha dichiarato l’inviato di Italia Si. Ad omaggiare Raoul Casadei a Italia Si è stato anche Marino Bartoletti, intervenuto tramite collegamento.

«Ho mille ricordi di Raoul. La sua scomparsa è un dolore immenso», ha affermato il giornalista. Marco Liorni, a nome di tutta la squadra di Italia Si, ha quindi espresso la sua vicinanza alla famiglia Casadei, alla moglie e ai figli di Raoul, per il grave lutto subìto.

