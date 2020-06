Marco Liorni, fuori programma a Italia Sì. Rita Dalla Chiesa spiazza tutti: «Devo chiedere scusa a uno di voi...»

Ultimo aggiornamento: 20:48

Oggi, nel corso della puntata del sabato pomeriggio, Rita Dalla Chiesa ha sorpreso tutti con una confessione inaspettata.In quel momento, l'esperto di analisi emotivo-comportamentalestava ponendo delle domande ai quattro opinionisti (Elena Santarelli, Manuel Bortuzzo, Mauro Coruzzi e Rita Dalla Chiesa) per analizzare le loro espressioni facciali.Ingrassia chiede ase deve scusarsi di qualcosa con qualcuno e lei, diventando seria, risponde così: «Devo chiedere scusa a qualcuno che lavora con noi in questo studio. In una puntata precedente, per spronarlo, dopo tutto quello che ha passato, ho fatto una battuta che non avrei dovuto fare... Questa persona è Manuel». Marco Liorni chiarisce subito chenon se l'è mai presa con, non rivelando però quale fosse stata la battuta. In ogni caso, questione risolta.