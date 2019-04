Marco Maddaloni, il re dei reality: «Ho resistito in Honduras sognando via Caracciolo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 3 Aprile 2019, 12:00

Addominali scolpiti, sorriso smagliante e cuore napoletano: è Marco Maddaloni, judoka con una carriera costellata di medaglie, e vincitore della 14esima edizione dell'Isola dei Famosi. Il reality show prodotto da Mediaset in collaborazione con Magnolia Banijay Group e presentato da Alessia Marcuzzi, si è concluso lunedì con la proclamazione del naufrago partenopeo che ha battuto, al televoto finale, la concorrente Marina La Rosa. Classe 1984, fino all'età di 8 anni Maddaloni ha vissuto nelle Vele di Scampia per poi spostarsi a Miano. Emozionato e felice, Marco racconta ai lettori de Il Mattino la sua esperienza in Honduras.«Sono partito per vincere. Mi aspettavo di arrivare in finale perché ho utilizzato tattica e strategia, senza andare mai in nomination. Tutto il resto invece lo devo al pubblico, che mi ha votato e sostenuto. Mi sono aperto tanto al pubblico, ho parlato di me, del mio vissuto. Mi sono reso conto di essere riuscito a far percepire, alle persone a casa, i valori che la mia famiglia mi ha trasmesso».«Tantissimo. Il judo è come l'acqua, prende forma nell'avversario, ed io sull'isola ho preso forma delle persone che erano intorno a me, per essere pronto a rispondere ad eventuali attacchi».«Ancora di più. La cazzimma è nel dna di noi napoletani e mi è servita per difendermi da tattiche e strategie».