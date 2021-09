Domenica In, Marco Masini incanta Margherita Bui. Mara Venier stuzzica: «Vi lascio soli»

Marco Masini ospite di Mara Venier a Domenica In racconta il suo attesissimo concerto all’Arena di Verona il 30 settembre per festeggiare i suoi 30 anni di carriera. «È un appuntamento che aspetto che aspetto da 31 anni» dice emozionato il cantante, che per l'occasione avrà come ospiti diversi artisti della musica italiana, tra cui Ermal Meta, Nek, Francesco Renga, i Negramaro e tanti altri.

Ma nel salotto della Venier, tra una canzone di repertorio e l'altra, Marsini rimane folgorato dalla bellezza dell'attrice Margherita Bui, ospite anch'essa del programma per presentare il suo film "Tre piani" uscito il 23 settembre, a cui dedica note d'amore. E la Venier non esita a farsi da parte e a spingere la Bui tra le braccia di Masini: «Vi lascio soli ragazzi, me ne vado», dice ironicamente la padrona di casa.

«Resta qui, è un piacere guardarti» dice Masini alla Bui tra un sorriso e un'intonazione. E di lì, una Margherita tesa, paragonabile alle corde del pianoforte a coda mosse dalle mani di Masini, che imbarazzata invita la Venier ad avvicinarsi «Ma dove vai? vieni».

L'attrice è rimasta in piedi davanti al cantautore, ballando e intonando con lui i brani di successo della sua carriera, come "L'uomo volante", "T'innamorerai" e, in chiusura "Sono disperato" con un background d'eccezione: la Mara nazionale con un accendino tra le mani per sugellare il romantico momento.

Che sia un nato un nuovo flirt?