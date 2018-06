Sabato 9 Giugno 2018, 12:37 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2018 13:04

Marco Masini si lancia in una nuova avventura tv e porta subito bene. È Lisa la vincitrice della prima puntata di Ora o mai più, il nuovo programma di Rai Uno condotto da Amadeus. La cantante di Sempre e Oceano ha convinto giurati e pubblico con il duetto di Ti innamorerai, in coppia con Marco Masini.Masini torna sul piccolo schermo ma tra i suoi sogni non c'è solo musica. «Vorrei avere un figlio», ha confidato a Io Donna, anche se oggi ad oltre 50 anni d'età, diventare genitore non è una sua priorità. «Se poi dovesse accadere bene», ha sottolineato, «a patto che accada presto».