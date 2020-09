Marco Mazzocchi riconquista il suo account instagram dopo due mesi: «Come avete fatto senza le mie stories?!»

Ultimo aggiornamento: 15:53

«I'm back». Esulta ballando e cantando Marco Mazzocchi: finalmente è riuscito a riappropiarsi del suo account Instragram. Infatti, il noto giornalista televisivo per un periodo non ne aveva più il controllo a causa di un attacco informatico; ieri - finalmente - è tornato a postare storie e foto sul suo profilo. E proprio nella prima si scatena in un ballo davanti alla telacamera del suo telefonino, con tanto di scritta che campeggia a tutto schermo: «I'm Back» e un ironico: «Come avete fatto per due mesi senza le mie stories?»Ma cosa era successo?, a spiegarlo a Leggo è Mazzocchi stesso: «Mi avevano hackerato il profilo i primi di agosto, quindi ho saltato tutto il periodo estivo. Hanno cercato di entrare in Twitter (107 mila followers) e sopratutto cercato dati sensibili. In tutto ho perso un migliaio di followers» (Ora è a circa 47.000).Nella stories Mazzocchi è cena e inquadrando il direttore di Leggo, Davide Desario, afferma, ironico: «Ho dato a Leggo l'esclusiva del mio ritorno su Instagram». Con loro a tavola anche Max Giusti, reduce dal successo di ascolti de "Boss in incognito" , e che proprio con Marco Mazzocchi ha partecipato all'ultima edizione di "Pechino Express".