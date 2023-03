Mare Fuori, una petizione a Napoli per il ritorno di Carolina Crescentini

Nella terza stagione della serie tv del momento Mare Fuori, vediamo che la direttrice dell'Imp Paola (Carolina Crescentini) lascia la struttura, così come l'attrice dice definitvamente addio alla serie. Sicuramente la notizia ha scosso non pochi fans, tant'è che alcuni studenti del ​Liceo Vico di Napoli hanno lanciato una petizione affinchè l'attrice torni a far parte del cast per la quarta stagione, perchè «senza di lei non è più Mare Fuori».

La petizione, senza scopo di lucro, ha fatto il giro del web e in pochi giorni ha già raggiunto migliaia di firme. «Noi, devoti fans di Mare Fuori, chiediamo che la direttrice Paola Vinci ritorni nella tanto attesa quarta stagione di Mare Fuori-dicono gli studenti nella petizione-facciamo che Paola si racconti presto quella verità senza dover più scappare e faccia ritorno all’IPM per dire anche quel ti amo che non è mai riuscita a dire al suo Massimo. Perché la direttrice , insieme al comandante, per quei ragazzi, per Futura e per tutti noi a casa, è la colonna sotto la quale stare comodamente seduti al riparo e guardare il Mare Fuori».