Maria De Filippi, il gesto a C'è Posta per te poche ore prima della morte di Costanzo che commosse tutti

Maria De Filippi, a poche ore dalla morte di Maurizio Costanzo, sarebbe stata protagonista di un gesto di grande bontà, nonostante le sue grandi preoccupazioni. Davide Maggio ha rivelato che la conduttrice avrebbe compiuto un gesto molto nobile nei confronti di una sua collaboratrice, rendendosi disponibile per farle una bellissima sorpresa nonostante il suo dolore.

Veronica Di Spirito, che da tanti anni lavora all’interno della redazione di C’è posta per te e che è legata da tempo ad un volto noto di Rai 3, Federico Ruffo, conduttore di Mi manda RaiTre, ha ricevuto una bella proposta di matrimonio proprio grazie alla De Filippi. Ruffo ha girato un video speciale che sarebbe stato trasmesso nello studio di C’è posta per te, imitando dunque lo stile della trasmissione. Maria, che poche ore dopo avrebbe perso il marito, si è prestata allo scherzo, mettendo a disposizione lo studio, convincendo anche la futura sposa a partecipare a una prova imprevista e improvvisa.

Quando la Di Spirito si è seduta è partito il video con tanto di proposta e poco dopo è comparso in studio il marito. Chi ha assistito, spiega Maggio, ha parlato di una proposta molto romantica e con il senno di poi non si può non tener conto del grande cuore della De Filippi. Poche ore dopo, infatti, Costanzo è morto, quindi presumibilmente quei momenti erano per Maria molto sofferti e delicati, nonostante tutto però non si è chiusa in sé e ha fatto sì che qualcun altro potesse godere di una sorpresa unica.