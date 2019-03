Maria De Filippi contro l'Isola: «Non mi interessano gli amorazzi, basta insulti»

Venerdì 29 Marzo 2019, 16:56 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2019 19:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Se in un programma sulla sopravvivenza infili altre cose, tutto cambia», Maria De Filippi da la sua opinione sull ’Isola dei Famosi , per l’ennesimo anno al centro delle polemiche. Dopo il cannagate della scorsa edizione infatti il reality condotto da Alessia Marcuzzi si è distinto per il caso Fogli e il video inviato da Fabrizio Corona: “Se seguo l’Isola voglio vedere Robinson Crusoe o il conte di Montecristo, non mi interessano gli amorazzi”.Quanto successo in Honduras non è piaciuto alla De Filippi: “– ha fatto sapere in un’intervista a “La Repubblica” - Quando parlo di quello che vuole la gente mi riferisco all’identificazione tra chi sta a casa e chi sta in televisione. E a casa nessuno s’identifica se dai del vecchio a Riccardo Fogli. Un attacco così non paga in termini di immagine e ascolto". Una sua collega, Milly Carlucci, l’ha più volte invitata nel suo programma di casa Rai “Ballando con le stelle”: “Se mi telefona vediamo come superare il piccolo problema della contemporaneità della diretta"