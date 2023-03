Maria De Filippi caccia Desdemona da Uomini e Donne: «Devi lasciare lo studio». Ecco cosa è successo

Maria De Filippi ha cacciato Desdemona Balzano da Uomini e Donne. La conduttrice ha stigmatizzato alcune frasi della dama del Trono Over e - proprio perché certi comportamenti non sono ammessi all'interno del dating show - Desdemona è stata costretta ad abbandonare lo studio. Quando Maria si è imposta, tutto lo studio l'ha applaudita, insieme a Gianni Sperti e Tina Cipollari che hanno appoggiato in pieno la decisione drastica della conduttrice.

Maria De Filippi ad Amici con la voce rotta dal pianto: «Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato»

Uomini e Donne, perché Desdemona è stata cacciata dallo studio?

Tutto è da ricondurre ad alcuni audio in possesso di un cavaliere del parterre di Uomini e Donne, ovvero Armando Incarnato, che dimostrerebbero che Desdemona seguiva per filo e per segno i consigli della sua manager su come muoversi all'interno del programma. Quando Maria De Filippi ha chiesto di fare ascoltare tali audio, la dama si è rifiutata e quindi Gianni Sperti ha detto: «Se ciò che dice Armando non è vero perché non vuoi far ascoltare l’audio?».

Così, l'opinionista è riuscito ad ascoltare un estratto del messaggio tra lei e la sua manager. Dopo l'ascolto, Gianni Sperti ha detto: «Sono audio imbarazzanti. Desdemona dice che la trasmissione è molto trash e non è più quella di una volta. E infine dice al suo interlocutore: "Tu sai perfettamente quali sono i motivi per cui io sto in questa trasmissione, più ci resto e meglio è"».

La rabbia di Maria De Filippi

Dopo la conferma da parte di Gianni Sperti su ciò che sosteneva Armando, Maria De Filippi ha invitato Desdemona ad andarsene dallo studio e quindi la dama è uscita a testa bassa. In passato, è già successo che la conduttrice cacciasse dal dating show dei tronisti che, fuori dal programma, si affidavano ai manager per capire meglio come muoversi e quanto a lungo far durare il proprio percorso.