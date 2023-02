Maria De Filippi, Uomini e Donne e Amici sospesi dal palinsesto: ecco quando tornano i suoi programmi

La morte di Maurizio Costanzo ha portato stravolgimento nel palinsesto Mediaset a partire dal giorno stesso della scomparsa, venerdì 24 febbraio. Sospese le trasmissioni condotte da Maria De Filippi, da C'è posta per te a Uomini e Donne e Amici 22. Nonostante le registrazioni dei programmi fossero già pronte, la redazione della vedova di Costanzo ha deciso di dare uno stop alla messa in onda. Ma quando torneranno i programmi a firma De Filippi, a cominciare proprio da Uomini e Donne? Proviamo a capire cosa è previsto nel palinsesto dei prossimi giorni.

Maurizio Costanzo, da Belen Rodriguez a Michelle Hunziker i vip che non si sono presentati ai funerali: ecco gli assenti illustri

Quando ricominciano Uomini e Donne e Amici

Se nella giornata del funerale di Costanzo né Amici né Uomini e Donne sono andati in onda, anche per il giorno successivo, martedì 28 febbraio, non risultano presenti nel palinsesto di Canale 5. Ancora uno stop sia per il daytime del talent sia per il dating show. Ancora nessuna indicazione è stata data in merito a C'è Posta per Te, che solitamente occupa la programmazione della prima serata del sabato dell'ammiraglia Mediaset.

Le modifiche al palinsesto

Sulle reti Mediaset da venerdì il palinsesto Mediaset ha subito notevoli stravolgimenti. Il popolare format "Quarto grado" condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha deciso di non andare in onda, è andata in onda una puntata speciale di Matrix dedicata al padre dei talk show in tv. Sulle tre reti televisive del gruppo gruppo Mediaset, durante i "consigli per gli acquisti", passa un messaggio che ha sullo sfondo la foto a mezzo busto di Costanzo: «Carissimo Maurizio con te se ne va un pezzo della nostra televisione e un pezzo del nostro Paese». Venerdì non è andato in onda Uomini e Donne, sabato non è andato in onda "C'è posta per te", e domenica neanche Amici. Verissimo ha dedicato una puntata al giornalista e anche i funerali di Costanzo sono stati trasmessi in diretta televisiva.