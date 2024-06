Mediaset, Maria De Filippi ha rifiutato «un'offerta importante» di Discovery. Pier Silvio annuncia: «Merlino e Berlinguer confermate»

Maria De Filippi ha rifiutato un'offerta «decisamente importante» di Discovery per restare a Mediaset. A rivelarlo è l'amministratore delegato di Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi, in conferenza stampa: «Maria De Filippi è unica nel panorama della tv, è vero che Discovery ha fatto un'offerta decisamente importante», ma «ha deciso di stare con noi e la considero un pezzo importantissimo di Mediaset». E ha aggiunto: «Poi nella vita mai dire mai, ma il rapporto che c'è con Maria, che ringrazio, è un rapporto veramente solido, professionalmente e umanamente».

Pier Silvio Berlusconi stronca l'Isola dei Famosi: «Cadute di stile per concorrenti scelti male»

Mediaset, confermate Merlino e Berlinguer

Pier Silvio Berlusconi ha poi spento le voci riguardo un possibile addio di Myrta Merlino: «Su Pomeriggio 5 siamo tranquilli, non abbiamo motivo per non riconfermarla alla conduzione». E ha ammesso di voler puntare sempre più su Bianca Berlinguer: «Non solo siamo soddisfatti, ma per lei vediamo nuovi prodotti e appuntamenti su Mediaset».

Berlusconi: «Mai avuto problemi con Barbara D'Urso»

«Dal punto di vista degli ascolti non ho rimpianti» dopo l'addio di Barbara D'Urso «e non lo dico contro di lei, ma è assolutamente oggettivo.

Da un punto di vista personale, devo dire la verità: non ho mai avuto nulla contro Barbara d'Urso, mi spiace che sia diventato un caso così chiacchierato», ha detto Pier Silvio Berlusconi. «È stata una normale scelta televisiva e le auguro tutto il bene», ha chiarito.

«Striscia un orgoglio, Ricci lavora per evolvere»

L'ad Mediaset ha inoltre dichiarato: «Siamo orgogliosi di avere Striscia La Notizia, un pezzo di storia della tv italiana. Per essere molto onesto, penso che Antonio Ricci stia lavorando per far evolvere Striscia e renderla ancora più moderna e competitiva. Ma ad oggi non abbiamo un motivo reale per cambiare, è un piccolo orgoglio editoriale».