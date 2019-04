Amici, Raffaella Carrà: «Se Maria De Filippi mi chiama ci penso»

«Se Maria me lo chiederà ci penserò

. Raffaella Carrà sarebbe possibilista su un'eventuale partecipazione ad Amici.

Lì c'è una grande energia quindi grande ansia, vedremo», ha detto la Carrà nel corso della presentazione del suo rientro sul piccolo schermo con "A raccontare comincia tu", in onda da giovedì prossimo in prime time su Raitre.Tra gli ospiti della "Raffa" nazionale ci sarà proprio la De Filippi: «Non ho mai litigato con Maria, ci siamo incontrate solo una volta, 15 anni fa ai Telegatti, non capisco - tiene ad aggiungere la Carrà - perché si dica in giro che 'così faremo pacè».