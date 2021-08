Nuova esperienza televisiva per Maria De Filippi, che approda momentaneamente in Rai mettendo da parte Amici e Uomini e Donne. Niente di preoccupante per Mediaset, dove è regina indiscussa, perché tornerà quanto prima per condurre i suoi programmi di punta. Il 9 e il 10 settembre prossimo, tuttavia, sarà sulla rete ammiraglia per Seat Music Awards 2021.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati